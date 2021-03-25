«Роснефть» подала в суд на журналистов из-за статьи о покупке компаний у своего бывшего президента
В статье VTimes сообщалось, что «Роснефть» купила у владельца Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова компании «Таймырнефтегаз» и «НГХ-недра» , которые владеют лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений на Таймыре
«Роснефть» потребовала от журналистки Алины Фадеевой и нидерландской компании «Фонд 2 Октобер» удалить с сайта издания VTimes статью, в которой говорилось о выплате бывшему президенту государственной компании Эдуарду Худайнатову 11 млрд долларов за продажу месторождений на Таймыре, сообщает «МБХ медиа».
В своем иске «Роснефть» также требует признать опубликованные в этой статье сведения несоответствующими действительности.
В статье VTimes сообщалось, что «Роснефть» купила у владельца Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова компании «Таймырнефтегаз» и «НГХ-недра» , которые владеют лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений на Таймыре. Публикация была основана на финансовой отчетности госкомпании за 2020 год.
По данным журналистов, г-н Худайнатов потратит 1,4 млрд долларов на покупку активов самой «Роснефти». Деньги госкомпания получила от трейдера Trafigura, который выкупил у нее 10% в новом проекте «Восток Ойл».
Ранее «Роснефть» подала в суд на «Новую газету», «Важные истории» и агентство Bloomberg из-за статьи о сделке по покупке доли в итальянском производителей шин Pirelli. При этом об этой сделке в 2014 году сообщали все государственные СМИ, а курировал ее лично президент Владимир Путин.