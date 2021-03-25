Журналисты и юристы потребовали допустить к Алексею Навальному его адвокатов
Управление ФСИН по Владимирской области опубликовало официальное заявление о состоянии здоровья Алексея Навального, который находится в исправительной колонии №5 города Покров
Управление ФСИН по Владимирской области опубликовало официальное заявление о состоянии здоровья Алексея Навального, который находится в исправительной колонии №5 города Покров. В ведомстве заявили, что состояние здоровья осужденного оценивается как стабильное и удовлетворительное, однако адвокатов к нему по-прежнему не пускают.
В пресс-службе УФСИН заверили, что Алексей Навальный, ранее жаловавшийся адвокатам на ухудшение здоровья, в колонии прошел медицинское обследование, а его состояние здоровья оценивается как «стабильное, удовлетворительное», сообщает Znak.com.
Ранее соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил о резком ухудшении здоровья оппозиционера. Он жаловался на боли в спине и в ноге, из-за чего он не может на нее опираться. Администрация исправительного учреждения ограничилась лишь выдачей ему двух таблеток обезболивающего. Одновременно с этим администрация ИК-5 перестала пускать к политику адвокатов, что вызывает серьезное беспокойство у его родственников и соратников.
В связи с ситуацией вокруг Алексея Навального более 150 журналистов, режиссеров, адвокатов и правозащитников написали открытое письмо главе ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием допустить адвокатов к оппозиционеру.
Также авторы обращения и подписавшиеся требуют от ФСИН снять с Навального статус «склонный к побегу», из-за которого он подвергается «психологическим и физическим пыткам».
«Согласно российскому закону, адвокаты имеют право на беспрепятственное посещение своих подзащитных. На каком основании их не допускают к их подзащитному, чье здоровье вызывает обеспокоенность?», — говорится в письме журналистов и юристов.