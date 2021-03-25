Власти Австрии экстрадируют в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо
Власти Австрии экстрадировали в Россию бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо. Бывший чиновник обвиняется в крупном мошенничестве
Власти Австрии экстрадировали в Россию бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо. Бывший чиновник обвиняется в крупном мошенничестве.
В Генпрокуратуре РФ сообщили агентству ТАСС, что по договоренности с австрийскими коллегами Борис Мазо будет доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя 25 марта.
При этом запрос на выдачу чиновника, обвиняемого в мошенничестве, российские силовики направили в Вену еще в 2018 году. В октябре 2019 года Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче Мазо, но решение неоднократно обжаловали адвокаты обвиняемого.
Борис Мазо проходит по делу, которое было возбуждено в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова. По версии следствия, Пирумов вместе со своими подельниками похитили 800 млн рублей, которые были выделены на строительные работы в Эрмитаже.