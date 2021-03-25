Один из рекламодателей Ксении Собчак отказался от сотрудничества из-за интервью «скопинского маньяка»
Компания «Авивир», которая занимается организацией сбыта тестов для выявления коронавирусной инфекции, отказалась от размещения рекламы у телеведущей и журналистки Ксении Собчак
Компания «Авивир», которая занимается организацией сбыта тестов для выявления коронавирусной инфекции, отказалась от размещения рекламы у телеведущей и журналистки Ксении Собчак. Такое решение рекламодатель принял после того, как интеграция компании появилась в интервью «скопинского маньяка», которым заинтересовались правоохранительные органы.
Представитель компании «Авивир» сообщил «МБХ медиа», что им заранее не было известно, в каком именно выпуске программы «Осторожно, Собчак» появится их реклама, но компании обещали, что это будет «политически нейтральный» сюжет.
«Мы были не удовлетворены решением продакшена: в данный момент наши юристы ведут диалог с исполнителем, а последующие рекламные посты были приостановлены», - заявили в «Авивире».
Напомним, что интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова Ксении Собчак заинтересовались Следственный комитет и прокуратура. Поводом для проверки стали слова освободившегося из колонии маньяка о том, что одна из его жертв после освобождения больше не рожала детей (в плену она родила Мохову двоих детей). Мужчина в этой связи заявил, что ему стоит снова ей заняться.