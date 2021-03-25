Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Краснодар, прервал полет из-за странных сообщений по AirDrop
Самолет российской авиакомпании, выполнявший рейс из Москвы в Краснодар, прервал полет и вернулся в аэропорт «Домодедово» из-за странных сообщений, которые пассажиры стали получать по AirDrop после вылета
Самолет российской авиакомпании, выполнявший рейс из Москвы в Краснодар, прервал полет и вернулся в аэропорт «Домодедово» из-за странных сообщений, которые пассажиры стали получать по AirDrop после вылета.
Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 марта. Примерно через час после вылета из Москвы пассажиры получили с помощью функции AirDrop, которая доступна для владельцев гаджетов Apple, картинку с надписью «Я с ножом».
Некоторые граждане были сильно обеспокоены этими сообщениями и сообщили о происходящем членам экипажа. В итоге пилоты приняли решение вернуться обратно в Москву, сообщает «Блокнот Краснодар».
После посадки в аэропорту «Домодедово» на борт поднялись сотрудники полиции, которые установили, что картинку с подписью «Я с ножом» разослала пассажирка рейса по имени София. Девушку вместе с ее друзьями задержали, а остальные пассажиры улетели в Краснодар на другом самолете.
В самолете какой авиакомпании произошел данный инцидент, не сообщается. Согласно табло аэропорта «Домодедово», ночной рейс в Краснодар есть у компании S7.