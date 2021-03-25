В Японии стартовала эстафета Олимпийского огня. В первый же день пламя потухло
Эстафета передачи Олимпийского огня началась 25 марта в центре подготовки футболистов J-Village в префектуре Фукусима. Это место было выбрано властями как символ «возрождения страны» после землетрясения и цунами 2011 года
Эстафета олимпийского огня в Японии началась с конфуза. В первый же день эстафеты пламя потухло из-за неисправности газовой горелки.
По данным РИА Новости, эстафета передачи Олимпийского огня началась 25 марта в центре подготовки футболистов J-Village в префектуре Фукусима. Это место было выбрано властями как символ «возрождения страны» после землетрясения и цунами 2011 года.
Первыми факелоносцами стали игроки женской сборной Японии по футболу, однако после старта эстафеты олимпийский огонь погас на глазах у публики и СМИ. Пламя пришлось восстанавливать от резервной лампады.
Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса. При этом власти Японии заявили, что не пустят на Олимпиаду иностранных болельщиков из-за риска распространения COVID-19.