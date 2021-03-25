Мэрия Москвы отменит запрет на проведение массовых мероприятий ко Дню Победы
Мэрия Москвы планирует отменить антикоронавирусный запрет на проведение массовых мероприятий к началу майских праздников. Это необходимо для того, чтобы провести Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» 9 мая
Мэрия Москвы планирует отменить антикоронавирусный запрет на проведение массовых мероприятий к началу майских праздников. Это необходимо для того, чтобы провести Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» 9 мая.
В столичном правительстве заявили, что если ситуация с коронавирусом в Москве не начнет ухудшаться, то акция «Бессмертный полк» пройдет в привычном режиме, сообщает РБК.
Кроме того, уже 26 апреля в Москве может состояться уличный фестиваль «Пасхальный дар», который среди прочего включает в программу массовые гуляния.
При этом остается неясной ситуация с проведением протестных акций. Если запрет на проведение массовых мероприятий официально будет снят, то мэрии будет сложнее запретить оппозиционные митинги.
Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса традиционный Парад Победы на Красной площади пришлось перенести с 9 мая на 24 июня, а вот акцию «Бессмертный полк» провели в онлайн-режиме.