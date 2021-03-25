В Австрии гражданам для посещения магазинов придется показывать тест на COVID-19
Власти Австрии сообщили об ужесточении антикоронавирусных ограничений в Вене и еще двух регионах, что на востоке страны. Такое решение было принято с целью недопущения перегрузки системы здравоохранения
Власти Австрии сообщили об ужесточении антикоронавирусных ограничений в Вене и еще двух регионах, что на востоке страны. Такое решение было принято с целью недопущения перегрузки системы здравоохранения.
Согласно новым карантинным правилам, с 7 апреля для посещения магазинов гражданам придется предоставлять отрицательный тест на коронавирус. Данное правило не относится к магазинам, которые торгуют товарами первой необходимости.
В период Пасхальной недели власти распорядились закрыть все непродовольственные магазины, массажные салоны и парикмахерские, а гражданам будет разрешено выходить из дома только для прогулок, занятий спортом и срочных поездок, сообщает Reuters.
После Пасхи школьников перейдут на дистанционное обучение на неделю.
Власти Австрии сообщают, что в восточных регионах страны из-за быстрого распространения «британского» штамма складывается тревожная эпидемиологическая ситуация.