Сотрудники ФСБ задержали участника нападения на псковских десантников в Чечне
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) в ходе совместной операции задержали в Москве члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) в ходе совместной операции задержали в Москве члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили агентству ТАСС, что силовики задержали уроженца Чеченской республики Германа Арбинина, который не был привлечен к ответственности за убийство российских военнослужащих.
Задержанному боевику будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в бандформировании и посягательстве на жизнь военнослужащих.
Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных воск было совершено 29 февраля 2000 года возле села Улус-Керт Чеченской республики. Нападение совершила группа боевиков под руководством Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба.
Десантники были окружены боевиками со всех сторон, а в ходе боя, который длился несколько часов, из 84 человек погибли 78 человек. Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.