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25 марта 2021, 10:53

Германия попросила организовать закупку вакцины «Спутник V» для Евросоюза

Власти Германии обратились в Европейскую комиссию с просьбой организовать закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для стран Евросоюза

Германия попросила организовать закупку вакцины «Спутник V» для Евросоюза
Фото: m.ok.ru

Власти Германии обратились в Европейскую комиссию с просьбой организовать закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для стран Евросоюза.

По данным издания Politico, в ходе брифинга для журналистов в Берлине представитель Германии попросил Еврокомиссию запустить процедуру закупки российского «Спутника V».

Для этого Еврокомиссия должна опросить все страны, входящие в союз, чтоб узнать, кто из них заинтересован в покупке российской вакцины против COVID-19. Тогда станет ясно, какое количество доз необходимо заказать.

Пока еще Европейское агентство лекарственных средств еще проверяет «Спутник V» для применения в ЕС, однако в Германии настаивают на том, что заказать вакцину в России можно и сейчас.

Отметим, что «Спутник V» для вакцинации населения от коронавируса в индивидуальном порядке ранее уже одобрили власти Венгрии и Словакии.

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