Германия попросила организовать закупку вакцины «Спутник V» для Евросоюза
Власти Германии обратились в Европейскую комиссию с просьбой организовать закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для стран Евросоюза
Власти Германии обратились в Европейскую комиссию с просьбой организовать закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для стран Евросоюза.
По данным издания Politico, в ходе брифинга для журналистов в Берлине представитель Германии попросил Еврокомиссию запустить процедуру закупки российского «Спутника V».
Для этого Еврокомиссия должна опросить все страны, входящие в союз, чтоб узнать, кто из них заинтересован в покупке российской вакцины против COVID-19. Тогда станет ясно, какое количество доз необходимо заказать.
Пока еще Европейское агентство лекарственных средств еще проверяет «Спутник V» для применения в ЕС, однако в Германии настаивают на том, что заказать вакцину в России можно и сейчас.
Отметим, что «Спутник V» для вакцинации населения от коронавируса в индивидуальном порядке ранее уже одобрили власти Венгрии и Словакии.