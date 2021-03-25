Роскомнадзор предложил запрашивать у пользователей соцсетей и мессенджеров паспортные данные
Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому новые пользователи социальных сетей и мессенджеров при регистрации должны будут указывать паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и свой E-mail
Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому новые пользователи социальных сетей и мессенджеров при регистрации должны будут указывать паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и свой E-mail.
Документ подготовлен в соответствии с пакетом поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте 2021 года.
Так, операторам персональных данных теперь запрещено размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия, а с 1 июля операторы будут должны получать от пользователей согласие на обработку данных, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласие на обработку данных от пользователей предлагается получать через собственную платформу или единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора. Однако в случае с ЕИС пользователю придется указать свои полные персональные данные, включая номер паспорта и адрес проживания. Роскомнадзор планирует проверять личные данные пользователей через портал «Госуслуги» и передавать их «иным государственным органам».