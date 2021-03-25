Бизнесмен из Ленобласти обвинил депутата Виталия Милонова в нежелании отдавать крупный долг
Бывший депутат Законодательного Собрания Ленинградской области и миллиардер Владимир Петров обвинил депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова в том, что он отказывается возвращать ему крупный займ
Бывший депутат Законодательного Собрания Ленинградской области и миллиардер Владимир Петров обвинил депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова в том, что он отказывается возвращать ему крупный займ.
По словам бизнесмена, три года назад Виталий Милонов занял у него 700 тысяч рублей на строительство храма, но деньги так и не вернул.
Владимир Петров напомнил политику о долге после того, как тот заявил, что чиновники Ленинградской области «живут на доходы, превышающие их официальную зарплату». Бизнесмен считает, что нападки на администрацию Ленобласти связаны именно с этим долгом.
«Видимо, желание не отдавать долг мне трансформировалось в его голове в какую-то необоснованную неприязнь ко всей Ленинградской области, что он и продемонстрировал в своем выступлении», - заявил г-н Перов, слова которого приводит Znak.com.
Миллиардер призвал Виталия Милонова извиниться перед Ленинградской областью, а по поводу долга депутата заявил, что надеется хотя бы получить от него кулич к Пасхе.