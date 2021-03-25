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Экономика
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25 марта 2021, 07:59

Власти Крыма сообщили о визите официальной делегации из Китая. Гостями оказались торговцы с московских рынков

В официальном сообщении ведомства говорится, что иностранные гости провели встречу с крымскими чиновниками, посетили местные курорты, достопримечательности и винодельческие хозяйства

Власти Крыма сообщили о визите официальной делегации из Китая. Гостями оказались торговцы с московских рынков
Фото: Вести-Крым

Министерство курортов и туризма Крыма сообщило о посещении полуострова, который находится под санкциями, делегации из Китая.

В официальном сообщении ведомства говорится, что иностранные гости провели встречу с крымскими чиновниками, посетили местные курорты, достопримечательности и винодельческие хозяйства. Визит китайской делегации освещали государственные СМИ - «Вести» и «Спутник». Однако позже выяснилось, что иностранцы оказались не такими уж и иностранцами.

По данным «Медузы», в состав делегации вошли китайские торговцы, которые давно работают в России и имеют свои точки на столичных оптовых рынках «Москва» и «Садовод».

Директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства Владислав Ганжара в репортаже «Вестей» заявил, что делегация была «официальной», однако в китайских СМИ никаких упоминаний о поездке в Крым нет.

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