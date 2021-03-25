Власти Крыма сообщили о визите официальной делегации из Китая. Гостями оказались торговцы с московских рынков
В официальном сообщении ведомства говорится, что иностранные гости провели встречу с крымскими чиновниками, посетили местные курорты, достопримечательности и винодельческие хозяйства
Министерство курортов и туризма Крыма сообщило о посещении полуострова, который находится под санкциями, делегации из Китая.
В официальном сообщении ведомства говорится, что иностранные гости провели встречу с крымскими чиновниками, посетили местные курорты, достопримечательности и винодельческие хозяйства. Визит китайской делегации освещали государственные СМИ - «Вести» и «Спутник». Однако позже выяснилось, что иностранцы оказались не такими уж и иностранцами.
По данным «Медузы», в состав делегации вошли китайские торговцы, которые давно работают в России и имеют свои точки на столичных оптовых рынках «Москва» и «Садовод».
Директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства Владислав Ганжара в репортаже «Вестей» заявил, что делегация была «официальной», однако в китайских СМИ никаких упоминаний о поездке в Крым нет.