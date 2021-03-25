Сборная России одержала победу над Мальтой и прервала проигрышную серию из шести матчей
Сборная России по футболу одержала победу над командой Мальты в гостевом матче квалификационного тура Чемпионата мира-2022. Игра завершилась с результатом 3:1
Сборная России по футболу одержала победу над командой Мальты в гостевом матче квалификационного тура Чемпионата мира-2022. Игра завершилась с результатом 3:1.
Счет в матче на 23-й минуте первого тайма открыл капитан российской сборной Артем Дзюба, который вернулся в команду после громкого секс-скандала. Также в составе национальной сборной голами отметились Марио Фернандес и Александр Соболев. Единственный гол в составе сборной Мальты забил Джозеф Мбонг.
Одержав победы, сборная России прервала серию поражений, которая длилась шесть матчей подряд. До этого команда в последний раз побеждала в гостевом матче Лиги наций против Венгрии (3:2).
Главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов отметил, что в матче были «шероховатости» так как футболисты не играли вместе долгое время. У команды наблюдались трудности в организации, а сами игроки позволяли себе «вольности» в атаках, чем «помогали» сопернику. Однако в конечном итоге футболисты справились и взяли три очка, сообщает Sports.ru.
Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет 27 марта против Словении. Игра состоится в Сочи.