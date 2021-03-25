В ООН заявили об угрозе «катастрофического» голода в 20 странах мира
Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (FAO) совместно с Всемирной продовольственной программой (WFP) опубликовали доклад, в котором говорится об угрозе голода в некоторых странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (FAO) совместно с Всемирной продовольственной программой (WFP) опубликовали доклад, в котором говорится об угрозе голода в некоторых странах. По данным экспертов, перед такой угрозой оказались более 34 млн человек по всему миру.
FAO и WFP опубликовал перечень из 20 стран, которым угрожает «катастрофический голод». Возглавили этот список Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия. В этих странах ситуация с продовольствием сложилась наиболее острая, а некоторым семьям голодная смерть грозит уже сейчас, сообщает «Росбалт».
Помимо стран Африки острая нехватка продовольствия наблюдается в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Венесуэле, Ливане, Сирии и Афганистане.
В WFP добавили, что на сегодняшний день миллионам семей грозит голод, который был спровоцирован военными конфликтами, а затем усугубился изменением климата и пандемией коронавируса. Организация призвала увеличить поставки гуманитарной помощи в проблемные регионы.