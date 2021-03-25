Бизнесмен Борис Шпигель назвал уголовное дело против себя заказным
Основатель группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, арестованный за дачу взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что именно он является главным фигурантом дела, а не чиновник
Основатель группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, арестованный за дачу взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что именно он является главным фигурантом дела, а не чиновник. Предприниматель считает, что дело было возбуждено только для того, чтобы отобрать у него бизнес.
«Я считаю свое дело полностью политическим. И дело именно во мне, а не в губернаторе», - заявил Борис Шпигель в интервью «Коммерсанту». По словам бизнесмена, за несколько месяцев до ареста к нему по просьбе некоего полковника ФСБ пришел оперативник и потребовал «поделиться своим бизнесом». Визитер предлагал передать контрольный пакет полковнику, а взамен обещал «крышу». Борис Шпигель от такого предложения отказался, а теперь стал фигурантом уголовного дела.
«Весь фармацевтический бизнес сейчас находится под теми или иными силовиками и только «Биотэк» был ни под кем. Я был свободен, и вот они решили просто забрать мой бизнес», - добавил бизнесмен.
Борис Шпигель также обратил внимание на то, что его задерживал тот самый оперативник, который приходил к нему требовать долю в бизнесе. Уже после ареста этот силовик предлагал ему признать вину в даче взятки в обмен на освобождение.
«Я просто боюсь, что я умру. Потому что это самый простой для них вариант: я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес», - заявил бизнесмен, добавив, что недавно у него обнаружили онкологическое заболевание.
Напомним, что по версии следствия, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил взятку от Бориса Шпигеля и его жены в размере 30 млн рублей за содействие в получении госконтрактов на поставку лекарств. При обыске в доме чиновника силовики обнаружили 500 млн рублей наличными. Защита Бориса Шпигеля заявила, что бизнесмен не давал Ивану Белозерцеву взятку, а передал ему деньги на строительство психоневрологического санатория для реабилитации пациентов с инсультами.