СКР возбудил дело о фальсификации результатов губернаторских выборов в Пермском крае
Следственный комитет Пермского края возбудил дело о фальсификациях на выборах губернатора региона, которые состоялись в сентябре 2020 года. Победу на этих выборах одержал прокремлевский кандидат Дмитрий Махонин, набравший 79,69% голосов избирателей
Следственный комитет Пермского края возбудил дело о фальсификациях на выборах губернатора региона, которые состоялись в сентябре 2020 года. Победу на этих выборах одержал прокремлевский кандидат Дмитрий Махонин, набравший 79,69% голосов избирателей.
Глава пермского штаба организации в защиту прав избирателей «Голос» Виталий Ковин сообщил в Facebook, что дело возбуждено по факту фальсификации итогов голосования на семи избирательных участках в Свердловском районе. На этих участках сотрудники избиркомов вписали в итоговые протоколы 2000 избирателей, которые не голосовали, чтобы повысить явку.
По подсчетам «Голоса», на семи участках средняя явка выросла с 21,6% до 37,5%, а общая прибавка к явке по городу составила около 3%.
Виталлий Ковин сообщил «Новой газете», что СК возбудил дело по его заявлению, которое было написано сразу после выборов губернатора. Сначала в возбуждении дела по факту нарушения избирательного законодательства было отказано, однако после обращения Ковина в прокуратуру дело все же было заведено.
Напомним, что на этой неделе следственные органы также возбудили дело по факту фальсификации итогов голосования на губернаторских выборах в Пензенской области, победителем которых был объявлен единоросс Иван Белозерцев. Сам губернатор сейчас находится под арестом по делу о получении многомиллионной взятки.