25 марта 2021, 02:12
Госдума отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам вступил в силу еще в 2016 году. Некоторые депутаты предлагали повысить пенсии хотя бы работающим пенсионерам с низкой зарплатой
Фото: onlinezayavkanacredit.ru
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 24 марта отклонили сразу три законопроекта, авторы которых предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Напомним, что закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам вступил в силу еще в 2016 году. Некоторые депутаты предлагали повысить пенсии хотя бы работающим пенсионерам с низкой зарплатой, однако данная инициатива была отклонена.
Ранее бывший глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявлял, что индексация выплат работающим пенсионерам в 2020 году обошлась бы государственной казне в 368 млрд рублей.