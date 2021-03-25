Мэра Майкопа Андрея Гетманова задержали за вымогательство
Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра столицы республики Адыгея – Майкопа. Чиновника подозревают в вымогательстве земли у местного бизнесмена
Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра столицы республики Адыгея – Майкопа. Чиновника подозревают в вымогательстве земли у местного бизнесмена.
В Следственном комитете по региону сообщили, что мэр Майкопа Андрей Гетманов («Единая Россия») в мае 2018 года пригласил в свой рабочий кабинет предпринимателя-фермера и потребовал от него поменяться земельными участками. Участки мэра и фермера оказались неравнозначными по своей площади и цене. Ценовая разница между ними составляет около 5 млн рублей.
Фермер от сделки отказался, а мэр в ответ стал ему угрожать физической расправой и даже убийством. Испугавшись, предприниматель согласился на невыгодный для него обмен земельными участками в Майкопском районе.
В отношении главы городской администрации возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Чиновник был задержан.