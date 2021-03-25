Центробанк будет собирать у населения мелочь с помощью специальных автоматов
Центробанк решил начать сбор мелочи у населения с помощью специальных автоматов. Эксперимент в 2022 году будет проводиться в одном из регионов с «низкой долей возврата монеты из обращения»
Центробанк решил начать сбор мелочи у населения с помощью специальных автоматов. Эксперимент в 2022 году будет проводиться в одном из регионов с «низкой долей возврата монеты из обращения».
В Банке России пообещали принимать монеты у граждан без комиссии либо с минимальной комиссией, сообщает «Российская газета».
По данным регулятора, во время пандемии коронавируса процент выпущенных в оборот монет, вернувшихся в кассы, сократился до 46%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 63%. В Банке России также посетовали на то, что торговые предприятия зачастую отказываются принимать у граждан мелочь, чтобы сократить свои расходы на пересчет и инкассацию.
Центробанк для возвращения монет в оборот предлагает также устраивать акции «День монет», чтобы граждане могли обменивать накопившуюся мелочь на бумажные деньги или памятные монеты.