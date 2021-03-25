Одна из жертв «скопинского маньяка» попросила возбудить против него новое дело
Одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова намерена обратиться в прокуратуру с заявлением о возбуждении против него уголовного дела по факту угроз
Одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова намерена обратиться в прокуратуру с заявлением о возбуждении против него уголовного дела по факту угроз. Поводом для подачи заявления стало интервью освободившегося из колонии Виктора Мохова телеведущей Ксении Собчак, в котором он заявил, что «снова займется» одной из своих жертв.
Екатерина Мартынова заявила, что слова «скопинского маньяка» должны стать основанием для его повторного задержания и ареста. Девушка также высказала мнение, что таким как Мохов не нужно давать информационную площадку.
Напомним, что во время интервью Ксении Собчак Виктор Мохов заявил, что его жертва Елена Самохина, которая в плену родила ему двух детей, после освобождения больше не рожала. После этого мужчина добавил, что ему стоит «опять заняться» Самохиной.
Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина также обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить слова «скопинского маньяка» в адрес пострадавшей Елены Самохиной, которые можно расценить как угрозу. Аналогичный запрос в правоохранительные органы направил депутат Антон Горелкин.
Следом на скандальное интервью обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил следователям провести проверку на предмет возможной подготовки Виктором Моховым нового преступления.
В свою очередь администрация видеохостинга YouTube ввела возрастное ограничение в 18 лет на просмотр интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым.