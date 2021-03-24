Соратники Алексея Навального сообщили об ухудшении его здоровья в колонии
Здоровье Алексея Навального после этапирования в покровскую исправительную колонию значительно ухудшилось, а сотрудники администрации отказываются пускать к нему адвокатов
Здоровье Алексея Навального после этапирования в покровскую исправительную колонию значительно ухудшилось, а сотрудники администрации отказываются пускать к нему адвокатов. Об этом сообщил руководитель сети региональных штабов политика Леонид Волков.
Леонид Волков рассказал, что еще на прошлой неделе Алексей Навальный стал жаловаться на сильные боли в спине. Позже он сообщил, что у него отнимается одна нога, и он с трудом может на нее наступать. Соратники оппозиционера всерьез обеспокоены состоянием его здоровья, особенно если учесть, что политик был отравлен боевым ядом «Новичок» и до конца не восстановился.
Еще большее опасение вызывает тот факт, что сотрудники покровской колонии перестали пускать к Навальному его адвокатов. Защитники политика отметили, что ранее они всегда попадали на встречу к своему клиенту в назначенный день, но сегодня их впервые не пустили.
Леонид Волков полагает, что Алексей Навальный находится в тюремной больнице из-за проблем со здоровьем, что ФСИН решила скрыть этот факт от его адвокатов.