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25 марта 2021, 00:03

Канцер Германии передумала ужесточать карантин на Пасху и извинилась перед гражданами

«Идею закрытия на Пасху разработали с самыми лучшими намерениями. Мы должны срочно остановить и обратить вспять третью волну пандемии», - сообщила г-жа Меркель

Канцер Германии передумала ужесточать карантин на Пасху и извинилась перед гражданами
Фото: 9111.ru

Власти Германии передумали вводить жесткий локдаун на период празднования Пасхи. Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что такое решение было бы неправильным.

«Идею закрытия на Пасху разработали с самыми лучшими намерениями. Мы должны срочно остановить и обратить вспять третью волну пандемии», - сообщила г-жа Меркель, слова которой приводит Reuters.

Канцлер также отметила, что реализовать меры по ужесточению карантина в короткие сроки невозможно, поэтому было решено отказаться от введения дополнительных ограничений в пасхальные праздники.

Ангела Меркель заявила, что это «только ее ошибка» и принесла свои извинения жителям Германии.

Ранее власти планировали ввести жесткий локдаун с 1 по 5 апреля, чтобы не допустить быстрого распространения коронавируса. 1 и 3 апреля планировали сделать выходными днями в дополнение к праздничным дням. В указанные даты должны были закрыться все магазины, даже торгующие товарами первой необходимости. Работать разрешалось только прививочным пунктам и лабораториям, которые делают тесты на COVID-19.

Решение властей по ужесточению карантина раскритиковали представители бизнеса, которые, напротив, рассчитывали на послабления в праздники и возможность заработать.

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