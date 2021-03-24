Власти Канады ввели санкции против российских чиновников и силовиков из-за ареста Навального
Власти Канады присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза и США, которые были введены из-за отравления и уголовного преследования оппозиционера Алексея Навального
Власти Канады присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза и США, которые были введены из-за отравления и уголовного преследования оппозиционера Алексея Навального.
МИД Канады объявила о введении персональных финансовых и визовых ограничений в отношении десяти российских чиновников и силовиков.
В санкционный список попали директор ФСБ России Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие.
Ранее указанные чиновники и силовики попали в санкционный список Евросоюза. Отныне им запрещен въезд в Канаду и страны ЕС, а их местные активы (если они есть) подлежат заморозке.