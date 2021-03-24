24 марта 2021, 17:21
В российских школах появится курс «семьеведения» для учащихся старших классов
Глава ведомства Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявил, что курс «семьеведения» можно сравнить с курсом воспитания, на введении которого якобы настаивали родители школьников
Фото: Twitter.com/skurihinnikita
Министерство просвещения России включило в новые учебники по обществознанию «курс семьеведения».
Глава ведомства Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявил, что курс «семьеведения» можно сравнить с курсом воспитания, на введении которого якобы настаивали родители школьников, сообщает ТАСС.
Отметим, что ввести в школьную программу курс семьеведения или «семейного счастья» еще в 2017 году предлагала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Позже данную программу для школ при поддержке Фонда Андрея Первозванного разработала Российская академия образования (РАО).
Предполагается, что уроки семьеведения начнутся с 9 класса. Педагоги обсудят с детьми семейные ценности, любовь и правила воспитания.
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