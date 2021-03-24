Свидетель по делу Ивана Голунова уехал из России в Черногорию. Допросить его не успели
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров, который проходит свидетелем по делу Ивана Голунова, уехал из России
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров, который проходит свидетелем по делу Ивана Голунова, уехал из России. По данным «Интерфакса», бывший полицейский сейчас находится в Черногории
Следователи планировали допросить Андрея Щирова в Мосгорсуде в рамках рассмотрения дела, возбужденного в отношении его бывших подчиненных. Напомним, что полицейских обвиняют в том, что они подбросили Ивану Голунову наркотики с целью фабрикации против него уголовного дела о сбыте запрещенных препаратов.
Сотрудники СКР, которые занимаются делом журналиста Голунова, даже не успели вручить Щирову повестку в суд.
По делу о подброшенных известному журналисту наркотиках проходят сотрудники УВД ЗАО Москвы Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Денис Коновалов ранее признал свою вину и дал показания против своего начальника Игоря Ляховца. По словам полицейского, именно он приказал подчиненным сфабриковать дело против журналиста-расследователя.
Начальник отдела по борьбе с наркотиками УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров в отличие от своих сотрудников остался в статусе свидетеля.