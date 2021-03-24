24 марта 2021, 15:31
Российские туристы с 1 апреля смогут посещать курорты Кипра
В комитете по туризму Кипра сообщили, что при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию иностранцев после въезда освободят от обязанности соблюдать карантин
Фото: otdyhvmore.ru
Российские туристы с 1 апреля смогут посещать курорты Кипра. Власти республики официально объявили об открытии своих границ.
В комитете по туризму Кипра сообщили, что при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию иностранцев после въезда освободят от обязанности соблюдать карантин.
Туристам необходимо будет сдать один тест на COVID-19 за 72 часа до поездки и еще один тест – после прилета на Кипр. Также им необходимо будет зарегистрироваться на сайте Cyprus FlightPass и указать свои контакты, номер рейса и адрес проживания на острове.
Одновременно с этим авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», сообщила о возобновлении рейсов из Санкт-Петербурга в Ларнаку с 3 апреля, сообщает «Петербургский дневник».