24 марта 2021, 15:22
В Орловской области сотрудницы мусороперерабатывающего завода нашли среди отходов мертвого младенца
По данным Следственного комитета по региону, женщины сортировали мусор, который подавался на ленту транспортера, а потом начали громко кричать. Как выяснилось, среди отходов оказалось тело маленького мальчика
Фото: biznes-prost.ru
В городе Ливны Орловской области сотрудницы мусороперерабатывающего завода обнаружили среди отходов мертвого ребенка.
По данным Следственного комитета по региону, женщины сортировали мусор, который подавался на ленту транспортера, а потом начали громко кричать. Как выяснилось, среди отходов оказалось тело маленького мальчика. Сотрудницы от увиденного находились в шоковом состоянии.
Местное издание «Уездный город» сообщает, что тело младенца было завернуто в женскую безрукавку. Скорее всего, мать выбросила малыша в мусорный контейнер.
СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Информации о том, удалось ли следователям найти мать мертвого мальчика, пока нет.