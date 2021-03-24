В Чечне силовики задержали родственников модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95
В селе Комсомольское Урус-Мартановского района Чечни сотрудники полиции задержали около 20 родственников модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95 Исмаила Исаева и Салеха Магамадова
В селе Комсомольское Урус-Мартановского района Чечни сотрудники полиции задержали около 20 родственников модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95 Исмаила Исаева и Салеха Магамадова.
Представители правозащитной организации «Российская ЛГБТ-Сеть» сообщили «Медузе», что у задержанных граждан силовики пытались узнать о местонахождении родителей Исаева и Магамадова, а также требовали найти их и доставить в Чечню.
После допросов, которые длились несколько часов, родственников модераторов телеграмм-канала отпустили.
Братья Исмаил Исаев и Салех Магамадов в апреле 2020 года были задержаны в Чечне по обвинению в публикации постов оскорбительно характера. Летом при поддержке «РоссийскаойЛГБТ-Сети» молодые люди смогли уехать из Чечни. Однако в феврале 2021 года их задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Гудермес.
Сначала братья были задержаны как свидетели по уголовному делу об участии в незаконном вооруженном формировании, а затем им изменили статус на подозреваемых.
В марте мать Исаева и Магамадова обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой оказать помощь ее сыновьям. Омбудсмен обещала взять этот вопрос под свой личный контроль.