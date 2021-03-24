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Москва
24 марта 2021, 14:45

Жители Москвы выстроились в живую цепь для защиты от сноса здания с портретом Германа Гессе

Здание общежития фабрики «Московский шелк» на Саввинской набережной было построено в 1907 году. Оно известно тем, что известный португальский художник Александр Фарто в 2008 году нарисовал на нем портрет немецкого писателя Германа Гессе

Жители Москвы выстроились в живую цепь для защиты от сноса здания с портретом Германа Гессе
Фото: северная-линия.рф

Столичные власти решили снести здание бывшего общежития фабрики «Московский шелк» в районе Хамовники, чтобы построить на этом месте элитное жилье. Местные жители выступают против сноса и провели акцию в защиту здания, выстроившись в живую цепь.

Здание общежития фабрики «Московский шелк» на Саввинской набережной было построено в 1907 году. Оно известно тем, что известный португальский художник Александр Фарто в 2008 году создал на нем портрет немецкого писателя Германа Гессе. Здание также входит в буферную зону объекта культурного наследия комплекса Новодевичьего монастыря.

В минувшие выходные москвичи, выступающие за сохранение исторического облика города, выстроились в живую цепь возле дома №27 и скандировали «Сносу нет!». Активисты выступают против того, что городские власти отказались реставрировать историческое здание и решили его снести, чтобы построить очередной элитный жилой комплекс.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин рассказал «Московской газете», что обращался в Департамент культурного наследия о включении здания с портретом Германа Гессе в реестр объектов культурного наследия, но его заявка была отклонена.

Москвовед Павел Гнилорыбов заявил телеканалу «Дождь», что девелоперы уже «наигрались в лофты и превращение всего и вся в «Винзаводы». «Депо» и другие красно-кирпичные сооружения». Сейчас строительным компаниям проще снести старые здания и возвести на их месте элитное жилье. Мэрия Москвы при этом не мешает планам застройщиков, поскольку Сергей Собянин не является сторонником сохранения исторических зданий в центре города.

«Московские сносы сосредоточены сейчас ради элитного жилья либо на Пресне, либо в Хамовниках», - отметил эксперт.

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