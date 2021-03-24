Депутаты Госдумы законодательно «обнулили» президентские сроки Владимира Путина
Депутаты Государственной думы в среду, 24 марта, большинством голосов приняли законопроект, который дает право Владимиру Путину претендовать еще на два президентских сроков
Депутаты Государственной думы в среду, 24 марта, большинством голосов приняли законопроект, который дает право Владимиру Путину претендовать еще на два президентских сроков.
Парламентарии законодательно оформили принятую летом 2020 года поправку в Конституцию РФ, которая обнуляет прежние президентские сроки Владимира Путина. Напомним, что он уже четыре раза избирался главой государства.
Поскольку Конституция РФ ограничивает нахождение на посту президента одного и того же человека двумя сроками, Владимиру Путину пришлось уступить «должность №1» Дмитрию Медведеву на период с 2008 по 2012 гг.
В марте 2012 года Владимир путин снова избрался президентом, но срок его полномочий уже был увеличен с 4 до 6 лет. Его четвертый срок на посту главы государства истекает в 2024 году.