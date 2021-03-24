Власти Петербурга потратят 1,4 млрд рублей на покупку квартир, в том числе и семикомнатных
Комитет по имущественным отношениям Санкт-Петербурга выделил из городского бюджета 1,39 млрд рублей на покупку квартир. Всего Смольный планирует закупить 136 квартир для государственных нужд
Комитет по имущественным отношениям Санкт-Петербурга выделил из городского бюджета 1,39 млрд рублей на покупку квартир. Всего Смольный планирует закупить 136 квартир для государственных нужд.
По данным Российского аукционного дома, петербургские власти собираются закупить квартиры, в которых должно быть не менее трех комнат. В списке закупок также четырех-, пяти-, шести- и даже семикомнатные квартиры. Стоимость самой дешевой квартиры составляет 7,8 млн рублей, а самой дорогой - 16,49 млн рублей, сообщает Znak.com.
При этом чиновников интересуют квартиры в домах, которые были построены не ранее 2010 года.
В Комитете по имущественным отношениям северной столицы сообщили, что указанные объекты недвижимости закупаются не для чиновников, а для льготников и многодетных семей.