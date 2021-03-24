Поставками лекарства «Спинраза» вместо арестованного Шпигеля займется близкий к Голиковой бизнесмен
Компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина займется поставкой дорогостоящего препарата «Спинраза» для детей с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия» вместо группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который накануне был арестован по делу о взятке
Компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина займется поставкой дорогостоящего препарата «Спинраза» для детей с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия» вместо группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который накануне был арестован по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Харитонова СМИ называют близким к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует сферу здравоохранения.
Компания «Фармстандарт» получила 11 государственных контрактов общей стоимостью 2,6 млрд рублей на поставку «Спинразы». Препарат закупается для фонда «Круг добра», созданного по указу президента Владимира Путина в начале 2021 года. В этих контрактах речь идет о поставке 2 670 доз дорогостоящего лекарства, которое жизненно необходимо детям с СМА.
По данным Znak.com, первый госконтракт на поставку «Спинразы» для «Круга добра» на сумму 128,8 млн рублей в конце февраля текущего года был заключен с компанией «Биотэк» Бориса Шпигеля. 23 марта бизнесмен был арестован по обвинению в даче крупной взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за содействие в получении госконтрактов на поставку лекарств.
При этом на 11 контрактов, которые получил «Фармстандарт», компания «Биотэк» уже не претендовала. Фирма Виктора Хритонина была единственным участником торгов. Одновременно с этим власти разместили на портале госзакупок еще 19 тендеров на поставку лекарства для детей с СМА. Итоги этих аукционов пока не подведены.
Примечательно, что «Биотэк» в начале этого года перестал быть поставщиком дорогостоящего препарата Экулизумаба для лечения заболеваний крови. Теперь поставщиком лекарства стал все тот же «Фармстандарт».