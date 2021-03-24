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24 марта 2021, 12:43

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам владеть землей на полуострове Крым

Внешнеполитическая служба Евросоюза раскритиковала вступивший в силу указ президента России Владимира Путина, который запрещает иностранным гражданам владеть землей в большинстве районов Крыма

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам владеть землей на полуострове Крым
Фото: gotonature.ru

Внешнеполитическая служба Евросоюза раскритиковала вступивший в силу указ президента России Владимира Путина, который запрещает иностранным гражданам владеть землей в большинстве районов Крыма.

В заявлении ведомства говорится, что Евросоюз не признает «незаконную аннексию» Крыма и считает, что российские власти нарушили международное право. На этом основании указ Путина о запрете на владение землей иностранцами, в том числе гражданами Украины, является незаконным. В ЕС считают данный запрет «еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в состав России».

Кроме того, указ президента Владимира Путина нарушает международное гуманитарное право, так как принуждает жителей региона принимать российское гражданство.

Напомним, что 21 марта вступил в силу указ, который запрещает иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях Крыма и Севастополя. Запрет касается земли в Ялте, Керчи, Евпатории, Судаке и других городах и населенных пунктах полуострова. Теперь иностранцы в течение года должны продать свою недвижимость в Крыму, а в случае отказа их собственность будет принудительно выставлена на торги.

В Росреестре заявили, что после вступления в силу этого запрета иностранные граждане уже отказались от 500 участков на полуострове. Всего иностранцам в Крыму принадлежало 11,5 тысяч земельных участков.

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