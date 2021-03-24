24 марта 2021, 11:59
Для участия в новой акции в поддержку Навального меньше чем за сутки зарегистрировалось 170 тысяч человек
Соратники Алексея Навального менее чем за сутки нашли более 170 тысяч желающих принять участие в новом митинге с требованием свободы для оппозиционера. Именно такое число россиян зарегистрировалось на сайте «Свободу Навальному!»
Фото: free.navalny.com
Соратники Алексея Навального менее чем за сутки нашли более 170 тысяч желающих принять участие в новом митинге с требованием свободы для оппозиционера. Именно такое число россиян зарегистрировалось на сайте «Свободу Навальному!» (Free.navalny.com), который был запущен 23 марта.
Напомним, что команда политика назовет дату и место проведение массового протестного митинга, когда для участия в нем зарегистрируются 500 тысяч человек.
Массовая протестная акция будет проводиться в рамках объявленной 23 марта кампании по освобождению Алексея Навального из тюрьмы, куда его отправили по старому делу «Ив Роше», заменив условный срок на реальный.