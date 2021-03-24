Госдума запретила силовикам возбуждать дела о сбыте наркотиков на основании наркотического опьянения задержанного
Депутаты Государственной думы приняли законопроект, который запрещает правоохранительным органам возбуждать уголовные дела по статье о сбыте наркотиков только лишь на том основании, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения
Депутаты Государственной думы приняли законопроект, который запрещает правоохранительным органам возбуждать уголовные дела по статье о сбыте наркотиков только лишь на том основании, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.
Нижняя палата парламента приняла данный законопроект в окончательном чтении еще в декабре 2020 года, однако Совет Федерации его отклонил. Сенаторы считают, что эта инициатива может привести к снижению эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков, сообщает «Медиазона».
Сопредседатель согласительной комиссии Николай Брыкин сообщил, что по итогам консультаций с Генпрокуратурой и МВД депутаты и сенаторы выработали общую позицию по данному вопросу и учли замечания силовых ведомств.
В итоги депутаты решили внести поправки в статью УПК РФ «Поводы и основания для возбуждения дела», а не в статью «Возбуждение уголовного дела публичного обвинения», против чего и выступали сенаторы.
Согласно обновленному законопроекту, основанием для возбуждения дела о сбыте наркотиков не может служить сам факт того, что задержанный гражданин находится в состоянии наркотического опьянения. Нахождения в его теле психотропных средств или их аналогов также не является основанием для уголовного преследования по статьям о сбыте.