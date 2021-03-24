24 марта 2021, 10:59
В Северодвинске должник принес судебным приставам два ящика с мелочью
Житель Северодвинска Архангельской области принес судебным приставам два ящика с монетами, чтобы покрыть свой долг. Общий вес монет составил около 22 килограмм
Фото: ВКонтакте/Регион 51
Житель Северодвинска Архангельской области принес судебным приставам два ящика с монетами, чтобы покрыть свой долг. Общий вес монет составил около 22 килограмм.
Региональный портал 29.ru сообщает, что в ящиках находились монеты номиналом 10 рублей, 1 рубль, 50 и 10 копеек.
Судебный пристав, которому поручили пересчитать деньги, сообщил, что должник принес 3 849 монет на сумму 38 715 рублей и 20 копеек. Монеты были переданы приставами в банк.
Житель Северодвинска сообщил журналистам, что специально копило мелочь, чтобы именно таким образом расплатиться с государством.