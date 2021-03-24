24 марта 2021, 10:54
В Сочи сотрудники ФСБ задержали школьника, планировавшего убийство одноклассников
На школьника сотрудники спецслужб вышли после того, как он поделился в социальной сети планами об изготовлении бомбы, чтобы использовать ее для убийства одноклассников
Фото: Центр общественных связей ФСБ
В Сочи сотрудники ФСБ России задержали учащегося одной из школ города, который планировал нападение на своих одноклассников.
На школьника сотрудники спецслужб вышли после того, как он поделился в социальной сети планами об изготовлении бомбы, чтобы использовать ее для убийства одноклассников.
Агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщает, что при задержании по месту жительства подростка были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства.
Напомним, что в этом же месяце сотрудники ФСБ задержали еще одного подростка, который планировал устроить бойню в своей школе. Инцидент произошел в Пензе.