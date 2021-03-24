24 марта 2021, 10:48
В Беслане нашли мертвым пропавшего депутата городской думы
64-летний Тамерлан Торчинов в понедельник, 22 марта, отправился на прогулку по ипподрому, но домой не вернулся. Полицейские нашли возле входа на ипподром автомобиль депутата, а в салоне обнаружили следы крови
Фото: alaniatv.ru
В Беслане нашли мертвым депутата городской думы Тамерлана Торчинова, который бесследно пропал несколько дней назад.
Телеканал «360» сообщает, что 64-летний Тамерлан Торчинов в понедельник, 22 марта, отправился на прогулку по ипподрому, но домой не вернулся. Полицейские нашли возле входа на ипподром автомобиль депутата, а в салоне обнаружили следы крови. Позже силовики обнаружили и тело пропавшего мужчины.
Следственный комитет по республике Северная Осетия возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
Портал «15 регион» сообщает, что в деле об убийстве депутата бесланской думы уже есть подозреваемые. С ними проводятся следственные действия. Другие подробности этого дела не сообщаются.