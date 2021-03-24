В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте детям до 16 лет
Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы РФ Максим Зайцев сообщил о подготовке законопроекта, который освободит несовершеннолетних россиян от оплаты проезда в общественном транспорте
Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы РФ Максим Зайцев сообщил о подготовке законопроекта, который освободит несовершеннолетних россиян от оплаты проезда в общественном транспорте. Согласно этому документу, проезд для детей в возрасте до 16 лет должен быть бесплатным.
Законопроект Зайцева сносит поправки в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», согласно которым проезд пассажиров в возрасте от 7 до 16 лет должен осуществляться по бесплатному единому проездному документу. Число поездок по этому проездному должно быть неограниченным, сообщают «Известия».
Отметим, что сейчас в России бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте предоставляется только детям до 7 лет.
Максим Зайцев напомнил, что ранее Госдума приняла закон, который запрещает высаживать детей и подростков из общественного транспорта, даже если у них нет проездного и денег на билет. В этой связи будет целесообразно принять закон о бесплатном проезде для несовершеннолетних.