Полиция возбудила уголовное дело по факту утечки личных данных москвичей, переболевших COVID-19
В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту утечки персональных данных жителей столицы, которые переболели коронавирусом. Об этом говорится в ответе руководства московской полиции на соответствующий запрос депутата Госдумы Александра Хинштейна
В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту утечки персональных данных жителей столицы, которые переболели коронавирусом. Об этом говорится в ответе руководства московской полиции на соответствующий запрос депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Парламентарий в своем Telegram-канале сообщил, что дело возбуждено по статье об использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Подозреваемых по делу об утечке личных данных москвичей пока нет.
В конце 2020 года российские СМИ сообщили об утечке в интернет базы данных 300 тысяч жителей Москвы, которые в разное время переболели COVID-19. В этой базе содержались имена пациентов, номера их телефонов, адреса и результаты анализов.
В мэрии Москвы обвинили в утечке сотрудников городского Департамента информационных технологий (ДИТ), которые допустили передачу этих файлов третьим лицам.