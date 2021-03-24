Президент уволил арестованного губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия
Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Ивана Белозерцева с должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия. Напомним, что чиновник был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере
Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Ивана Белозерцева с должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия. Напомним, что чиновник был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере.
В связи с увольнением Ивана Белозерцева правительство Пензенской области также уйдет в отставку в полном составе. До назначения врио главы региона и формирования нового состава правительства министры продолжат работать, но в качестве временно исполняющих обязанности.
Иван Белозерцев был задержан в прошлые выходные по обвинению в получении взятки в размере 30 млн рублей от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля в обмен на содействие в получении государственных контрактов. Часть взятки чиновник получил в виде автомобиля «Мерседес» и часов Breguet. При обыске по месту жительства г-на Белозерцева оперативники нашли 500 млн рублей наличными.
По делу пензенского губернатора также арестованы Борис Шпигель и его супруга Евгения. Адвокаты крупного бизнесмена отрицает, что переданные Ивану Белозерцеву деньги были взяткой. Защита утверждает, что эти средства должны были пойти на строительство неврологического санатория в Пензенской области для реабилитации пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания.