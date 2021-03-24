24 марта 2021, 04:26
Страны НАТО внесли Россию в список главных угроз наряду с терроризмом и коронавирусом
В совместном заявлении министров иностранных дел стран-членов НАТО говорится, что «агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности»
Фото: Яндекс.Дзен
Североатлантический альянс (НАТО) внес Россию в список главных угроз наряду с терроризмом и коронавирусом.
В совместном заявлении министров иностранных дел стран-членов НАТО говорится, что «агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности». Эта угроза по степени опасности находится в одном ряду с международным терроризмом и пандемией COVID-19.
В НАТО отметили, что «авторитарные державы» бросают вызов всему международному порядку с помощью новых технологий и киберугроз, сообщает РБК.
Аналогичное заявление члены альянса сделали и в отношении Китая.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление НАТО, отметил, что Россия «не была и не является ничьи противником».