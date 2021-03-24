Венецианская комиссия выразила сожаление по поводу «обнуления» президентских сроков Владимира Путина
Европейские эксперты положительно оценили конституционное ограничение полномочий президента двумя сроками и выразила сожаление, что специально для Владимира Путина было сделано исключение
Венецианская комиссия по конституционному праву Совета Европы отрицательно оценила поправки в Конституцию России, которые были приняты летом 2020 года. Эксперты отметили, что поправки были подготовлены и приняты в спешке, и в конечном итоге они привели к усилению президентской власти в России.
В докладе Венецианской комиссии говорится, что после изменения Конституции российский президент Владимир Путин получил дополнительную власть за счет полномочий правительства, а система сдержек и противовесов была практически ликвидирована.
Европейские эксперты положительно оценили конституционное ограничение полномочий президента двумя сроками и выразила сожаление, что специально для Владимира Путина было сделано исключение, хотя он и без того находится четвертый срок у власти. Напомним, что в Основной закон была внесена поправка, которая «обнуляет» предыдущие президентские сроки Путина, поэтому в 2024 году он снова сможет баллотироваться в главы государства.
В докладе также отмечается, что поправки о Госсовете и усиление администрации президента ослабляют власть правительства, а наделение президента правом инициировать увольнение судей Верховного и Конституционного, кассационного и апелляционного судов является «угрозой для верховенства закона».
Ранее Венецианская комиссия рекомендовала Кремлю отказаться от принятия поправки в статью 79 Конституции, которая разрешает российским властям не исполнять некоторые международные договоры.