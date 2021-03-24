24 марта 2021, 02:39
Глава Гидрометцентра предсказал Крыму климат «как в пустыне»
Прошлым летом из-за небывалой засухи в Крыму возникли серьезные проблемы с водой. Роман Вильфанд считает, что дефицит осадков в этом регионе является не разовой проблемой, а климатической
Фото: khersonline.net
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек полуострову Крым климат пустыни. Это может стать результатом глобального потепления.
Синоптик в беседе с ТАСС напомним, что прошлым летом из-за небывалой засухи в Крыму возникли серьезные проблемы с водой. Роман Вильфанд считает, что дефицит осадков в этом регионе является не разовой проблемой, а климатической.
Гидрометцентра отметил, что глобальное потепление приводит к перераспределению осадков в мире, при этом в южных регионах их количество стремительно уменьшается.
«Климат таких территорий будет приобретать еще более выраженный характер пустынь», - отметил г-н Вильфанд.