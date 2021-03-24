В Петербурге начальник полицейского, который пробил «отравителей» Навального, внезапно ушел на пенсию
Полковнику сейчас всего 53 года, а на пенсию он собрался после того, как его подчиненного задержали из-за слив данных пассажиров рейса Томск – Москва, которым летел Алексей Навальный
Начальник УМВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга полковник Владимир Титков подал рапорт об уходе на пенсию по собственному желанию. Полковнику сейчас всего 53 года, а на пенсию он собрался после того, как его подчиненного задержали из-за слив данных пассажиров рейса Томск – Москва, которым летел Алексей Навальный.
По данным «Фонтанки», Владимир Титов уже попрощался со своими подчиненными и поблагодарил их за работу. Журналисты при этом отметили, что еще несколько недель назад полковник даже не планировал уходить со службы.
Внезапный выход Титова на пенсию связывают с возбуждением уголовного дела в отношении его подчиненного по фамилии Голубев. Старшего лейтенанта задержали за передачу журналистам данных пассажиров, которые летели из Томска в Москву вместе с Алексеем Навальным, к тому моменту уже отравленным ядом «Новичок». Среди пассажиров оказались сотрудники ФСБ, которых авторы независимого расследования назвали отравителями оппозиционера.
Имена пассажиров петербургский полицейский «пробил» по ведомственной базе «Магистраль».