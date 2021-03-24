Польский писатель стал фигурантом уголовного дела за то, что назвал президента «дебилом»
Польский писатель Якуб Жульчик стал фигурантом уголовного дела из-за слова «дебил», которое он употребил в адрес президента стране Анджея Дуды. Против литератора возбудили дело по факту оскорбления главы государства
Польский писатель Якуб Жульчик стал фигурантом уголовного дела из-за слова «дебил», которое он употребил в адрес президента стране Анджея Дуды. Против литератора возбудили дело по факту оскорбления главы государства. Максимальное наказание по этой статье составляет 3 года лишения свободы.
«Подозреваю, что я первый писатель в этой стране за очень долгое время, который предстанет перед судом за то, что написал», - написал Якуб Жульчик в своем Facebook.
Польская прокуратура сочла «оскорбительным и неприемлемым» слово «дебил», которым писатель охарактеризовал президента Анджея Дуду, сообщает BBC News.
Писатель своей вины не признал и заявил, что использовал слово «дебил» для критической оценки деятельности польского президента. Якуб Жульчик таким образом отреагировал на поздравление Анджея Дуды, направленное в адрес президента США Джо Байдена. Политик написал в Twitter, что поздравляет Байдена с «успешной президентской кампанией» и ждет «номинацию Коллегии выборщиков».
Жульчик на это отметил, что термина «номинация Коллегии выборщиков» не существует, а польский президент вообще не понимает, как устроена избирательная система в США. «Джо Байден - 46-й президент США. Анджей Дуда - дебил», - добавил писатель.