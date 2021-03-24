Власти Ярославской области и Хабаровского края выступили против нового дизайна бумажных денег
После редизайна на купюре номиналом в 1000 рублей вместо Ярославля будет изображен Нижний Новгород, а на купюре в 5000 рублей вместо Хабаровска будет Екатеринбург
Власти Ярославской области и Хабаровского края раскритиковали решение Центробанка РФ изменить дизайн российских денег. После редизайна на купюре номиналом в 1000 рублей вместо Ярославля будет изображен Нижний Новгород, а на купюре в 5000 рублей вместо Хабаровска будет Екатеринбург.
Руководитель департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко сообщил изданию «Подъем», что власти региона сделают запрос в федеральный центр, чтобы узнать, на каком основании ЦБ решил разместить на банкноте Нижний Новгород вместо Ярославля.
Региональные чиновники считают, что такие решения нужно принимать с учетом мнения общественности.
Владимир Лысенко также отметил, что тысячерублевая купюра является одной из возможностей «продвигать Ярославль» и привлекать в него туристов, поэтому власти региона намерены «биться до конца» за старый вариант купюры номиналом 1000 рублей.
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, который в сентябре планирует избраться губернатором, назвал решение Центробанка разместить на пятитысячной купюре вместо Хабаровска Екатеринбург несправедливым.