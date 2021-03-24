Московские власти потратят 27 млн рублей на обучение юнармейцев метанию ножей и стрельбе
Московский центр «Патриот.Спорт», который подчиняется столичному Департаменту образования и науки и занимается подготовкой молодежи к службе в армии, потратит 27 млн рублей на обучение «юнармейцев» стрельбе, метанию ножей, самообороне
Московский центр «Патриот.Спорт», который подчиняется столичному Департаменту образования и науки и занимается подготовкой молодежи к службе в армии, потратит 27 млн рублей на обучение «юнармейцев» стрельбе, метанию ножей, самообороне и пилотированию боевых самолетов.
На портале госзакупок столичные власти разместили десять тендеров на оказание услуг по обучению воспитанников «Юнармии». Так, например, на курсы «Мелкий стрелок» из столичного бюджета будет потрачено 1,92 млн рублей. Исполнитель соответствующего контракта должен обучить подростков различным методикам спортивного метания ножей. Обучение должны пройти 320 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
Курсы «Военный летчик» обойдутся столичному бюджету в 6,1 млн рублей, а обучение пилотированию боевых самолетов должны пройти 1020 юнармейцев.
Также «Патриот.Спорт» проведет для подростков курсы «Школа выживания», «Пожарно-техническая подготовка», «Морской спасатель», «Авиаконструктор», «Судоводитель маломерного судна» и «Спасение и помощь в чрезвычайных ситуациях».