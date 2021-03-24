Глава МВД России внес изменения в регламент сдачи экзамена на водительские права
Согласно приказу главы МВД, с 1 апреля 2021 года ученики автошкол больше не будут сдавать «площадку» как отдельный экзамен. Полученные по время обучения навыки вождения сотрудники ГИБДД теперь будут оценивать в условиях реального дорожного движения в городе
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент о приеме экзамена на получение водительского удостоверения.
Согласно приказу главы МВД, с 1 апреля 2021 года ученики автошкол больше не будут сдавать «площадку» как отдельный экзамен. Полученные по время обучения навыки вождения сотрудники ГИБДД теперь будут оценивать в условиях реального дорожного движения в городе.
Приказ также вносит изменения в список ошибок и нарушений, за которые кандидату в водители начисляютт штрафные баллы на экзамене, и требование к информированию о порядке предоставления госуслуги.
Предполагается, что эти изменения смогут уменьшить коррупционную составляющую при сдаче экзамена на водительские права, а разрешенное присутствие третьего человека в машине во время экзамена сделает экзаменатора более объективным.